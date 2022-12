Nachrichtenarchiv - 04.12.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: meist bewölkt oder trüb, vereinzelt Regen, nur in Niederbayern auch längerer Sonnenschein. Höchstwerte zwischen 2 und 10 Grad. Auch kommende Nacht bewölkt mit etwas Regen bei Werten um 1 Grad. In den nächsten Tagen wenig Änderungen. Von Dienstag an in den Alpen freundlicher. Tagsüber 2 bis 5 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.12.2022 13:00 Uhr