Das Wetter in Bayern: meist bewölkt, noch etwas Schnee, Höchstwerte -10 bis +6 Grad

Schnee bringt Verkehr vielerorts zum Erliegen

Nürnberg: Schnee, Eisregen und Schneeverwehungen haben in Teilen Deutschlands zu vielen Unfällen und kilometerlangen Staus geführt. Laut Polizei stecken viele Lkw und Autos etwa in Hessen seit mehr als sechs Stunden fest. Räumfahrzeuge kommen kaum durch. Auch viele Zugverbindungen wurden gestrichen, etwa auf wichtigen Strecken wie von Berlin Richtung Köln, Frankfurt und München. Der Wintereinbruch ist auch im Norden Bayerns angekommen. Allein auf der A6 bei Nürnberg blieben 150 Lkw im Schnee stecken, weitere auf der A9 und der A72 in den Landkreisen Bayreuth und Hof. Um die Schülerinnen und Schüler keinen Gefahren auszusetzen, bleiben mehrere Schulen in Mainfranken sowie in Bamberg und Kulmbach heute geschlossen. Alle Informationen dazu finden Sie im Internet auf BR24.de.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.02.2021 08:00 Uhr