Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt mit sonnigen Abschnitten bei 2 bis 7 Grad

Das Wetter in Bayern: Tagsüber meist bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Nach Osten auch länger sonnig. Höchstwerte zwischen 2 und 7 Grad. In der Nacht im Süden örtlich Nebel. Die weiteren Aussichten: Die Woche beginnt recht freundlich. Am Dienstag und Mittwoch meist bewölkt mit Regen oder Schnee. Örtlich Glättegefahr. Im Osten zeigt sich ab und zu die Sonne, bei 0 bis 7 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.02.2025 10:00 Uhr