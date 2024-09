Das Wetter in Bayern: meist bewölkt, mit Regen im Süden, im Norden auch sonnig

Das Wetter in Bayern: Tagsüber meist bewölkt und regnerisch, an den Alpen regnet es später auch länger. In Franken zeigt sich am Nachmittag auch mal die Sonne. Es bleibt windig, bei 10 bis 16 Grad. In der Nacht meist trocken, bei um die 3 Grad. Die weiteren Aussichten: Der Sonntag ist meist freundlich, ab Montag wieder wechselhaft, aber etwas wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.09.2024 06:00 Uhr