Das Wetter in Bayern: meist bewölkt, im Süden nur kurze sonnige Abschnitte, vereinzelt Schnee, max. -2 bis +4 Grad

Nachrichtenarchiv - 08.12.2022 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute an den Alpen oft sonnig, später auch südlich der Donau kurze sonnige Abschnitte. Sonst meist stark bewölkt, teils auch trüb und im nördlichen Franken gelegentlich Schnee oder Schneeregen. Höchstwerte zwischen 0 und 4 Grad. In der Nacht teilweise klar, später Nebel. Zum Morgen hin im Allgäu etwas Schnee. Tiefstwerte um -2 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen im nördlichen Franken sonnige Abschnitte, sonst überwiegend bewölkt und vor allem in Schwaben örtlich Schnee oder Schneeregen. Am Wochenende meist stark bewölkt und vor allem im Süden vielerorts Schneefall. Tageshöchstwerte -1 bis +4, am Sonntag noch etwas kälter.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.12.2022 03:00 Uhr