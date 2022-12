Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt, im Süden Glatteisgefahr

Kurzmeldung ein/ausklappen Lindner nennt "Letzte Generation" brandgefährlich

Berlin: In der Debatte über den Umgang mit Klima-Aktivisten hat FDP-Chef Lindner die Gruppierung "Letzte Generation" als brandgefährlich bezeichnet. Der nächste Schritt wäre die Relativierung der Demokratie, sagte Lindner in seinem Podcast. Er warf der Gruppe eine Form von Selbstermächtigung und Selbstüberhöhung vor, bei der sie ihr eigenes Anliegen zum wichtigsten erkläre. Setze man das fort, komme man geradezu zu einem autoritären Gesellschaftsmodell, bei dem eine Gruppe von Eingeweihten einer Mehrheit sage, was gut und richtig sei, so Lindner weiter. CDU-Chef Merz sprach sich dafür aus, härter gegen die Klima-Aktivisten vorzugehen. Dem Sender "Welt" sagte er, Gruppierungen wie die "Letzte Generation" hätten mit Klima und Demonstrationsfreiheit nichts mehr zu tun. Das seien Straftäter, so Merz. Er will ein Vereinsverbot prüfen lassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2022 09:00 Uhr