Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt, im Süden auch Regen bei höchstens 24 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt, im Süden auch Regen. Höchstwerte zwischen 20 bis 24 Grad. Am Nachmittag einzelne starke Gewitter möglich. Am Abend Wetterberuhigung. In der Nacht Tiefstwerte bei 15 bis 7 Grad. Morgen meist freundlich, später von Südwesten wieder Wolken und Schauer. Am Mittwoch und Donnerstag wechselhaft mit weiteren Schauern und Gewittern. Tiefstwerte 16 bis 7, Höchstwerte 19 bis 30 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.06.2025 12:00 Uhr