Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt, Höchstwerte 6 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: Überwiegend bewölkt. Gebietsweise Regen. Lebhafter Wind, im Alpenvorland mit starken Böen. Höchstwerte 6 bis 11 Grad. In der Nacht bewölkt, vor allem im Westen und Süden auch Regen. Tiefstwerte um 4 Grad. Die Aussichten: Morgen wolkenreich mit vereinzeltem Regen. Am Donnerstag weitgehend trocken und vor allem südlich der Donau oft sonnig. Höchstwerte morgen bis 12 Grad, ab Donnerstag bis 17 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.03.2024 09:00 Uhr