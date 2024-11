Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt, Höchstwerte 3 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute meist stark bewölkt, nur vereinzelt kurze sonnige Abschnitte. Weitgehend trocken. Höchstwerte 3 bis 10 Grad. In der Nacht teils klar, teils bewölkt - Tiefstwerte um 1 Grad. Die Aussichten: Morgen und am Donnerstag meist stark bewölkt bis trüb mit gelegentlichem Regen oder Schneeregen. Freitag weitgehend trocken bei 1 bis 9 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.11.2024 10:45 Uhr