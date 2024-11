Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt, Höchstwerte 2 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Trocken und in Schwaben windig bei 2 bis 10 Grad. In der Nacht Tiefstwerte zwischen plus 4 Grad im Landkreis Aschaffenburg und minus 5 Grad im Bayerischen Wald. Morgen und am Donnerstag meist stark bewölkt mit hin und wieder Regen oder Schneeregen. Am Freitag vor allem in den Alpen oft sonnig. An den Temperaturen ändert sich wenig.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.11.2024 14:45 Uhr