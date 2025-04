Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt. Höchstwerte 16 bis 21 Grad.

Das Wetter in Bayern: Heute meist bewölkt. Sonne am ehesten im Südosten und in Unterfranken. Von Südwesten her gebietsweise Regen. Höchstwerte 16 bis 21 Grad. Morgen Wolken und Sonne, später vereinzelt Regen oder Gewitter bei maximal 17 bis 26 Grad.

