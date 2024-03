Das Wetter in Bayern: meist bewölkt, gelegentlich Regen; Höchstwerte 7 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist stark bewölkt und gelegentlich Regen bei 7 bis 12 Grad. In der Nacht anfangs noch vereinzelt Regen. Tiefstwerte 7 bis 1 Grad. Morgen weitgehend trocken und von Südwesten her teils freundlich. Am Freitag und Samstag windig und unbeständig mit kurzen sonnigen Abschnitten und Schauern. Höchstwerte tagsüber 9 bis 17 Grad, in den Nächten frostfrei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.03.2024 15:00 Uhr