Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt, gebietsweise Regen; maximal 3 bis 8 Grad.

Das Wetter in Bayern: Im Süden und Osten zeitweise Regen. Schneefall bis runter auf 700 bis 500 Meter. Höchstwerte 3 bis 8 Grad. In der Nacht teils klar, teils bewölkt. In Alpennähe Schneeregen und Schnee. Tiefstwerte um 1 Grad. Morgen und am Dienstag weiterhin bewölkt und gebietsweise Regen oder Schnee. Am Mittwoch trocken und ab und zu freundlich. In den Nächten +2 bis -4 Grad, tagsüber -1 bis +5 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2024 15:00 Uhr