Das Wetter in Bayern: meist bewölkt, gebietsweise Regen bei 3 bis 9 Grad

Das Wetter in Bayern: Zunächst im Südosten noch freundlich, sonst zunehmend bewölkt, regnerisch und windig. 3 bis 9 Grad. In der Nacht wechselnd bewölkt und gebietsweise Regen bei Tiefstwerten um 3 Grad. Morgen und in den nächsten Tagen bleibt es meist bewölkt mit Regen und Wind. Nur an den Alpen schaut auch mal die Sonne durch. Höchstwerte am Tag 3 bis 14 Grad. Tiefstwerte in der Nacht 7 bis 2 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.01.2024 11:00 Uhr