Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt, bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag meist bewölkt, vereinzelt Schauer, örtlich Regen. Lebhafter bis starker Wind. Höchstwerte 9 bis 14 Grad. In der Nacht abnehmende Schauer, Tiefstwerte um 6 Grad. Morgen meist freundlich, nur noch vereinzelt Regen. Am Donnerstag von Westen zunehmend bewölkt und regnerisch. Freitag bayernweit bewölkt, vereinzelt Regen. Tiefstwerte 8 bis 1 Grad; Höchstwerte 10 bis 17 Grad, am Freitag kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2023 12:00 Uhr