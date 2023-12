Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt bei nachlassendem Schneefall

Das Wetter in Bayern: In der Nacht wechselnd bewölkt, örtlich noch etwas Schnee; später klar und Tiefstwerte zwischen -3 und -14 Grad. Tagsüber teils bewölkt, teils freundlich; südlich der Donau viel Sonne. Montag und Dienstag überwiegend bewölkt, gebietsweise fällt etwas Schnee, später auch teils gefrierender Regen. Tageshöchstwerte minus 5 bis plus 5 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.12.2023 23:00 Uhr