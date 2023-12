Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt bei nachlassendem Schneefall

Das Wetter in Bayern: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Schnee und Schneeverwehungen von den Alpen über das südliche Vorland bis ins südliche Niederbayern. In den Abendstunden schneit es gelegentlich auch in Ostbayern, sonst ist es bewölkt. In der kommenden Nacht wechselnd bewölkt, örtlich noch etwas Schnee; später klar und Tiefstwerte zwischen -3 und -14 Grad. Morgen teils bewölkt, teils freundlich; südlich der Donau viel Sonne. Ab Montag Wolken, Schnee und gefrierender Regen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.12.2023 17:00 Uhr