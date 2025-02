Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt bei höchstens 7 Grad

Das Wetter in Bayern: Viele Wolken und nur kurze sonnige Abschnitte, bei zwei bis sieben Grad. Abends kann es in Schwaben regnen. Nachts von Westen her teilweise auch Schnee oder gefrierender Regen. Tiefstwerte bis Minus vier Grad. Auch morgen gebietsweise Schneefall und Glättegefahr. Die weiteren Aussichten: Mittwoch und Donnerstag kaum Wetteränderung bei maximal sieben Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.02.2025 10:00 Uhr