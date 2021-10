Nachrichtenarchiv - 14.10.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag nur im Südwesten sonnig, sonst meist stark bewölkt, im Osten etwas Regen. Maximal 7 bis 13 Grad. In der Nacht teils wolkig, teils klar, Tiefstwerte um 3 Grad. Morgen und am Wochenende etwas freundlicher, weitgehend trocken. Die Höchstwerte liegen voraussichtlich zwischen 11 und 15 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.10.2021 13:00 Uhr