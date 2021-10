Das Wetter in Bayern: meist bewölkt bei 7 bis 13 Grad

Landeswahlleitung will Einspruch gegen Berliner Wahlergebnis einlegen

Berlin: Die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus ist aus Sicht der Landeswahlleitung nicht korrekt abgelaufen. Die Behörde will Einspruch gegen das Ergebnis einlegen. In zwei Wahlkreisen habe es Unregelmäßigkeiten gegeben, die Auswirkungen auf die Verteilung der Mandate haben könnten. Bei der Wahl, die gleichzeitig mit der Bundestagswahl am 26. September abgehalten wurde, hatte es erhebliche Probleme gegeben. Fast in jedem zehnten Wahllokal traten Unregelmäßigkeiten auf, zum Teil fehlten Wahlzettel und viele Wählerinnen und Wähler mussten lange warten. Die Entscheidung liegt jetzt beim Berliner Verfassungsgerichtshof. Falls er das Ergebnis trotz der Probleme anerkennt, deutet sich eine Fortsetzung der rot-grün-roten Landesregierung an. Die designierte Regierende Bürgermeisterin Giffey sieht mit diesen Parteien die größten Gemeinsamkeiten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 14.10.2021 12:15 Uhr