Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt bei 11 bis 16 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen Zahl der Hinrichtungen auf höchstem Stand seit fünf Jahren

Berlin: Im vergangenen Jahr sind weltweit mindestens 883 Menschen in 20 Ländern hingerichtet worden - so viele wie seit fünf Jahren nicht mehr, wie ein Bericht der Menschenrechtsorganisation Amnesty International zeigt. Hinzu kommt eine hohe Dunkelziffer: Nach Einschätzung der Menschenrechtsorganisation sind allein in China Tausende Menschen hingerichtet worden. Dort werden die Zahlen ebenso wie in Nordkorea und Vietnam geheim gehalten. In Saudi-Arabien hat sich die Zahl mit 196 dem Bericht zufolge verdreifacht. Besonders viele Exekutionen gab es im vergangenen Jahr im Iran mit 567 - auch viele in Zusammenhang mit der Protestbewegung. Die stellvertretende Generalsekretärin von Amnesty in Deutschland, Duchrow, forderte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, dass die Bundesregierung politisch eingreift und sich laut und deutlich gegen die Entführung, Inhaftierung und geplante Hinrichtung etwa des Deutsch-Iraners Jamshid Sharmahd ausspricht. Amnesty vermutet, dass dessen Hinrichtung unmittelbar bevorsteht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2023 08:00 Uhr