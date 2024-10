Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt bei 10 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Es ist meist bewölkt, nur am Bodensee gibts sonnige Abschnitte bei 10 bis 14 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 7 Grad. Morgen sowie am Samstag gibt es viele Wolken und es wird zeitweise nass. Am Sonntag dann trocken und nach Frühnebel oft freundlich. Die Nachmittagstemperaturen liegen zwischen 8 und 17 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2024 12:00 Uhr