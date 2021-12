Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt, an den Alpen sonnig

Das Wetter in Bayern: Vielerorts bewölkt, vereinzelt auch neblig. Insgesamt lebhafter, im Osten starker Wind. In Alpennähe viel Sonnenschein, sonnige Abschnitte auch in der Rhön und im höheren Bayerischen Wald. Höchstwerte 1 bis 7 Grad. In der Nacht von Nordosten her etwas Regen oder Schnee mit Glättegefahr, Tiefstwerte um 1 Grad. Die Aussichten: Bis Mittwoch meist trocken und teils sonnig, teils wolkig und neblig-trüb. Tiefstwerte nachts minus 4 bis minus 12 Grad, Höchstwerte tagsüber minus 3 bis plus 5 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 19.12.2021 12:30 Uhr