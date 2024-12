Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt, an den Alpen Schnee

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag ist es meist bewölkt und teilweise windig. An den Alpen kann es schneien, besonders im Allgäu. Die Temperaturen steigen nicht über 4 Grad. In der Nacht kann es in mehreren Regionen Schnee und oder Schneeregen geben. Morgen ist es bewölkt, gebietsweise fällt Regen oder auch Schnee. Ab morgen wird es wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.12.2024 12:00 Uhr