Das Wetter in Bayern: Mehr Wolken als Sonne, vereinzelt Regen bei 16 bis 21 Grad. In der Nacht teils klar, teils bewölkt; später in Teilen Frankens und im Norden Schwabens Regen. Tiefstwerte um 12 Grad. Die Aussichten bis Montag: Morgen ähnlich wie heute. Von Sonntag an freundlicher bei steigenden Temperaturen von 24 bis 27 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2024 06:00 Uhr