Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt - 15 bis 21 Grad

06.06.2020 06:00 Uhr

Das Wetter in Bayern: Es ist überwiegend stark bewölkt und es regnet, auch Gewitter sind möglich. Die Temperaturen steigen auf 15 bis 21 Grad. Die weiteren Aussichten: Auch morgen regnerisch, nur in Franken recht freundlich, bei maximal 12 bis 19 Grad. Am Montag wechselnd bewölkt und trocken, am Dienstag gelegentlich Sonne. Die Höchstwerte steigen auf 16 bis 21 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.06.2020 06:00 Uhr