Das Wetter in Bayern: mehr Wolken als Sonne, vereinzelt Schauer und Gewitter

Das Wetter in Bayern: Bis zum Abend Wolken und Sonne im Wechsel, nur im Westen öfter sonnig. Im Norden und Osten vereinzelt Schauer und Gewitter. Windig bei 12 bis 20 Grad. In der Nacht gebietsweise Regen, später Auflockerungen oder klar, örtlich Nebel. Tiefstwerte 9 bis 3 Grad. Die Aussichten: am Wochenende wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten, aber auch Schauern und Gewittern. Weiter windig. Höchstwerte 13 bis 20 Grad.

16.05.2025 15:00 Uhr