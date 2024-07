Das Wetter in Bayern: Mehr Wolken als Sonne, vereinzelt Regen

Das Wetter in Bayern: Bewölkt mit sonnigen Abschnitten bei 17 bis 22 Grad, örtlich auch Schauer und Gewitter. Dabei lebhafter Wind. Kommende Nacht im Süden noch etwas Regen, 15 bis 10 Grad. Morgen und am Wochenende freundlicher, ab Samstagnachmittag wieder Schauer und Gewitter. Höchstwerte am Samstag bis 30, sonst 17 bis 25 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.07.2024 15:00 Uhr