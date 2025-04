Das Wetter in Bayern: Mehr Wolken als Sonne und gebietsweise etwas Regen. Höchstwerte 16 bis 21 Grad.

Das Wetter in Bayern: Heute zunächst überwiegend bewölkt. Sonne am ehesten im Südosten und in Unterfranken. In den östlichen Mittelgebirgen und von Südwesten her vereinzelt Regen. Höchstwerte 16 bis 21 Grad. Morgen Wolken und Sonne, im Südwesten vereinzelt Schauer. Am Mittwoch freundlich. Am Gründonnerstag im Westen und an den Alpen Wolken und Regen; sonst recht freundlich und meist trocken. Höchstwerte 17 bis 26 Grad, Tiefstwerte in der Nacht 13 bis 5 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.04.2025 06:00 Uhr