Meldungsarchiv - 07.06.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: In Teilen Nordbayerns und im Bayerischen Wald Wolken und Sonne, vereinzelt auch Schauer und Gewitter. Im übrigen Freistaat oft sonnig, an den Alpen später leichte Schauer möglich. Höchstwerte 20 bis 26 Grad. In der Nacht in Nordfranken einzelne Schauer, Tiefstwerte um 11 Grad. Bis Samstag weiter mehr Sonne als Wolken, mitunter Schauer und Gewitter und noch etwas wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2023 06:00 Uhr