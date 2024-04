Das Wetter in Bayern: letzte Schauer bei +4 Grad bis -3 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht noch letzte Schauer an den Alpen, dann zunächst teils klar, später von Nordwesten her neue Wolken. Abkühlung auf +4 bis -3 Grad. Morgen und am Samstag bewölkt und teils stürmische Böen. Zeitweise Regen, im höheren Bergland Schnee. Am Sonntag weiterhin unbeständig und windig. Höchstwerte 4 bis 10 Grad, Tiefstwerte um den Gefrierpunkt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.04.2024 19:30 Uhr