Das Wetter in Bayern: Leicht bewölkt, bei 14-21 Grad

Das Wetter in Bayern: Leicht bewölkt bis klar. An den Alpen Föhn. In der Nacht örtlich Nebel bei 10 bis 3 Grad. Tagsüber viel Sonnenschein, ab dem Nachmittag Wolken sowie örtlich Schauer und Gewitter. 19 bis 25 Grad. Montag und Dienstag wenig Änderung, aber etwas kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2025 00:00 Uhr