Nachrichtenarchiv - 11.06.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten. Maximal 17 bis 22 Grad. In der Nacht zunehmend klar, Abkühlung auf 9 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und am Samstag viel Sonnenschein bei 24 bis 30 Grad. Am Sonntag bewölkt mit teils gewittrigen Regenfällen und etwas kühler.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2020 15:00 Uhr