Das Wetter in Bayern: Kräftiger Regen, später trockener, 15 bis 20 Grad

Nachrichtenarchiv - 15.10.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: zunächst noch teils kräftiger Regen, der später nachlässt. Richtung Alpen auch etwas Sonne. Mitunter lebhafter Wind. Höchstwerte 15 bis 20 Grad. In der Nacht in Franken noch zeitweise Schauer, ansonsten aufklarend bei Tiefstwerten um 11 Grad. Morgen in Franken etwas Regen, sonst trocken. Nach Frühnebel teils bewölkt, teils freundlich. Höchstwerte zwischen 18 und 24 Grad. Am Dienstag in Franken wieder Regen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2022 06:00 Uhr