Das Wetter in Bayern: klar oder leicht bewölkt, später Nebel. Abkühlung auf 9 bis 3 Grad

Mindestens 13 Menschen werden bei Anschlag im Iran getötet

Schiraz: Im Iran hat es bei einem Anschlag auf eine Pilgerstätte nach Angaben der staatlichen Medien Tote und Verletzte gegeben. Bewaffnete sollen in der Stadt Schiraz im Süden des Landes in einen heiligen Schrein eingedrungen sein. Dort schossen sie um sich und töteten mindestens 13 Menschen. Die örtlichen Behörden sprachen von Terror. Mit den seit Wochen anhaltenden Protesten im Iran hat die Attacke offenbar nichts zu tun. In den sozialen Medien wird aber darüber spekuliert, dass es sich um eine staatlich gesteuerte Aktion handelt, um von den Demonstrationen abzulenken. Darauf deutet ein von Hackern veröffentlichtes offizielles Dokument hin. Landesweit hat es heute wieder Aufrufe zu Protesten gegeben. Menschenmassen sollen auf den Straßen gewesen sein. In der Hauptstadt Teheran gingen Sicherheitskräfte mit Tränengas gegen eine Kundgebung von Ärzten vor. Auch an den Hochschulen gab es gewaltsame Auseinandersetzungen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.10.2022 19:15 Uhr