Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar oder nur leicht bewölkt. Abkühlung auf 6 bis -1 Grad. Heute und in den folgenden Tagen viel Sonnenschein und nur wenige Wolken. Höchstwerte zwischen 18 und 24 Grad.

