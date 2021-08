Nachrichtenarchiv - 14.08.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Klar oder leicht bewölkt bei Tiefstwerten bis 12 Grad. Am Wochenende viel Sonnenschein, in Alpennähe leichte Gewitterneigung. Am Montag wechselhaft mit Sonne, Schauern und Gewittern. Höchstwerte zunächst 26 bis 30, am Montag nur noch 22 bis 25 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 14.08.2021 01:00 Uhr