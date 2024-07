Das Wetter in Bayern: Kaum Wolken, nachts Abkühlung auf 16 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend teils sonnig, teils wolkig. In der Nacht meist klar, Abkühlung auf 16 bis 11 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen oft sonnig, ab dem Nachmittag Schauer und kräftige Gewitter möglich. Am Sonntag im Norden freundlich, sonst regnerisch. Am Montag weitgehend trocken. Höchstwerte morgen 23 bis 31, in den folgenden Tagen bis 25 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.07.2024 18:00 Uhr