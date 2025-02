Das Wetter in Bayern: Kaum mehr Schnee

Das Wetter in Bayern: Mal mehr, mal weniger bewölkt, aber kaum mehr Schnee. In der Nacht teils klar und örtlich Glätte. -2 bis -12 Grad. Morgen Sonne mit höchstens einigen lockeren Wolken. In den Niederungen aber teils auch neblig-trüb. Am Sonntag mehr Wolken als Sonne und von Franken bis zum Oberpfälzer und Bayerischen Wald etwas Schnee möglich. Am Montag teils grau in grau, teils freundlich. Tagsüber -4 bis +4 Grad. Nachts weiterhin Frost.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.02.2025 17:00 Uhr