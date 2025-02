Das Wetter in Bayern: Kalte Nacht, im Süden etwas Schnee

Das Wetter in Bayern: Im Alpenvorland schneit es am Abend und in der Nacht immer wieder. Im Rest Bayerns bleibt es trocken und locker bewölkt, später häufiger klar bei Tiefstwerten bis zu minus 3 Grad am Bodensee und bis zu minus 12 Grad im Hofer Land. Ab morgen wird es überall trocken mit Sonnenschein und ein paar lockeren Wolken. Kalte Nächte mit Tiefstwerten von minus 5 bis minus 15 Grad, am Tag höchstens plus 6 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2025 18:00 Uhr