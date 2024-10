Das Wetter in Bayern: in vielen Gebieten trüb, sonst freundlich

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag oft trüb durch Hochnebel. Im Bayerischen Wald und den Alpen dagegen viel Sonne. Höchstwerte 13 bis 17 Grad, bei Föhn 18 bis 21 Grad. In der Nacht teil klar, teils bewölkt. Tiefstwerte um 9 Grad. Die Aussichten: Morgen teils zäher Nebel, in höheren Lagen im Süden Sonne. 15 bis 22 Grad. Dienstag und Mittwoch auch Regen und etwas kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2024 12:00 Uhr