Das Wetter in Bayern: In Unterfranken etwas Sonne, sonst bewölkt und im Süden ergiebiger Regen, 12 bis 19 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselhaft, örtlich Regen bei 12 bis 19 Grad. Die Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes vor Dauer- und Starkregen im südlichen Schwaben und in Oberbayern gilt weiter. In der Nacht regnet es weiter, Abkühlung auf 13 bis 8 Grad. Und die Aussichten: Morgen und am Mittwoch trüb und zweitweise Regen, am Donnerstag freundlicher.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.08.2023 15:00 Uhr