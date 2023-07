Meldungsarchiv - 16.07.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: In Franken meist trocken und längere sonnige Abschnitte. Sonst teilweise dichte Wolken mit örtlichen Schauern oder Gewittern. Höchstwerte 24 bis 30 Grad. In der Nacht in der Südhälfte gelegentlich Schauer oder Gewitter. Tiefstwerte um 16 Grad. Morgen und auch in den folgenden Tagen teils länger sonnig, besonders im Süden aber auch lokale Schauer und Gewitter. Tageshöchsttemperaturen zwischen 26 und 31 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.07.2023 06:00 Uhr