Das Wetter in Bayern: In Franken teils Gewitter, sonst meist trocken bei 18 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: In Franken teils gewittrige Regenfälle, sonst meist trocken bei Tiefstwerten zwischen 18 und 14 Grad. Am Tag erst teils länger sonnig, teils bewölkt, später lokal kräftige Schauer und Gewitter bei 26 bis 33 Grad. Ab Freitag sonnig und trocken.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.08.2023 01:00 Uhr