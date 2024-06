Das Wetter in Bayern: in Franken sonnig, sonst auch Gewitter

Das Wetter in Bayern: In Franken viel Sonne, im übrigen Bayern ab Nachmittag teils Gewitter, 23 bis 26 Grad. Nachts im Norden klar; im Süden zum Teil kräftige Regenfälle, um 12 Grad. Morgen und am Montag ganz ähnlich. Am Dienstag weiter wechselhaft mit Regen, 16 bis 22 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2024 10:00 Uhr