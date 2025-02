Das Wetter in Bayern: in der teils klaren Nacht frostig bei bis zu -9 Grad

Das Wetter in Bayern: In der kommenden Nacht zunächst klar oder leicht bewölkt, später in manchen Niederungen Nebelfelder. Tiefstwerte -1 bis -9 Grad. Morgen und in den kommenden Tagen weiter teils sonnig, teils neblig-trüb. Höchstwerte zwischen 0 und 7 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.02.2025 17:00 Uhr