Das Wetter in Bayern: In der Nacht zwischendurch trocken bei 15 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend gebietsweise schauerartige Regenfälle. Im Laufe der Nacht lockert es zunächst von Westen her auf, später erneut einzelne Schauer und Gewitter, an den Alpen öfter Regen. Tiefstwerte 15 bis 11 Grad. Morgen windig und unbeständig mit Wolken, sonnigen Abschnitten und einzelnen Schauern bei 19 bis 22 Grad. Ab Mittwoch wieder sonniger und trocken, 23 bis 27 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.09.2023 18:15 Uhr