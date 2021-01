Das Wetter in Bayern: In der Nacht zunehmend trocken, morgen wechselhaft

Mobilfunknetz-Betreiber wollen stärker gegen Funklöcher vorgehen

Berlin: Die Mobilfunknetz-Betreiber in Deutschland wollen stärker gegen Funklöcher vorgehen. Telefonica, die Deutsche Telekom und Vodafone unterschrieben eine Absichtserklärung, in der sie festlegen, im Laufe dieses Jahres 2.400 sogenannte "Graue Flecken" beseitigen zu wollen. Dabei geht es um Gebiete, in denen der Mobilfunk-Standard 4G nicht in allen drei Netzen zu empfangen ist und in denen viele Verbraucher im Funkloch stecken. Telefonica-Deutschland-Chef Haas erklärte, für schnelle Fortschritte in der Mobilfunkversorgung sei eine gemeinsame Kraftanstrengung aller Beteiligten erforderlich. Graue Flecken liegen häufig in dünn besiedelten Regionen, in denen der wirtschaftliche Betrieb von Antennen schwierig ist. Durch die gemeinsame Nutzung sind die Kosten für die Betreiber aber geringer.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.01.2021 19:00 Uhr