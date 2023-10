Das Wetter in Bayern: In der Nacht zunehmend regnerisch

Das Wetter in Bayern: In der Nacht von Westen her Regen. Tiefsttemperaturen zwischen 10 und 5 Grad. Morgen viele Wolken und vereinzelt Schauer, im Süden hingegen häufig nass. An Allerheiligen ganz im Norden bewölkt, sonst zeitweise freundlich, in Alpennähe auch länger sonnig. Am Donnerstag teils freundlich, teils bewölkt; später von Westen her neuer Regen. Höchstwerte zwischen 9 und 17 Grad. Nachts weiterhin frostfrei.

