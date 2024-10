Das Wetter in Bayern: In der Nacht zunehmend neblig, Tiefstwerte 10 bis 6 Grad

Das Wetter in Bayern: Auch am Abend in manchen Niederungen zäher Hochnebel. Sonst gebietsweise klar. In der Nacht unterschiedlich bewölkt, in der Früh wieder Nebel. Abkühlung auf 10 bis 6 Grad. Die Aussichten bis Dienstag: Weiterhin teils neblig-trüb, teils freundlich. Besonders viel Sonnenschein in den südbayerischen Bergen. Tagsüber maximal 12 bis 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.10.2024 18:30 Uhr